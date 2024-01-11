"OpenAI" تجري محادثات مع عدد من شركات الإعلام لترخيص المحتوى

تجري شركة "OpenAI"، المالكة لمنصة "تشات جي بي تي"، محادثات مع "CNN" و"Fox Corp" و"New York Times" لترخيص أعمالها، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، في جهد متزايد لتأمين الوصول إلى المحتوى الإخباري لبناء منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها بينما تواجه ادعاءات بأنها تسرق مواد محمية بحقوق الطبع والنشر.

وبحسب تقرير لـ"بلومبرغ"، اطلعت عليه "العربية Business"، تسعى الشركة إلى عقد صفقات مع العديد من منتجي الأخبار والفيديو والوسائط الرقمية الأخرى التي يمكن استخدامها لجعل روبوت الدردشة المدعم بالذكاء الاصطناعي أكثر دقة وذات صلة وحديثة. تواجه "OpenAI" أيضًا دعاوى قضائية تزعم انتهاك حقوق الطبع والنشر.

تناقش "OpenAI" ترخيص المقالات من "CNN" التابعة لشركة "Warner Bros. Discovery" والتي يمكن استخدامها لتدريب "ChatGPT" وأيضًا عرض محتوى "CNN" في منتجات "OpenAI"،وفقًا لأحد الأشخاص. وقال الأشخاص إن شركتي "CNN" و"Fox" لا تتفاوضان فقط حول تراخيص النص، ولكن أيضًا حول محتوى الفيديو والصور.

وقالت جيسيكا سيبلي، الرئيس التنفيذي لمجلة "Times"، في بيان إن الناشر "يجري مناقشات مع "OpenAI" ونحن متفائلون بشأن التوصل إلى اتفاق يعكس القيمة العادلة للمحتوى الخاص بنا". ولم يتم الإبلاغ سابقًا عن محادثات "OpenAI" مع الناشرين الثلاثة.

أخبرت "OpenAI" وكالة "بلومبرغ نيوز" الأسبوع الماضي أنها تتحدث مع عشرات الناشرين حول صفقات الترخيص، لكنها لم تذكر شركات محددة. تعتبر هذه الشراكات أساسية لمستقبل "OpenAI" حيث إنها توازن بين الحاجة إلى بيانات محدثة ودقيقة لتطوير نماذجها مع التدقيق العام حول مصدر هذه البيانات.

إحدى الشركات التي كانت شركة الذكاء الاصطناعي تجري محادثات معها، وهي صحيفة "نيويورك تايمز"، رفعت دعوى قضائية ضد "OpenAI" و"Microsoft" في أواخر الشهر الماضي لاستخدام مقالات المنشور دون إذن.

وقالت "OpenAI" في تدوينة يوم الاثنين، ردًا على الدعوى القضائية التي رفعتها صحيفة التايمز: "إن أهدافنا هي دعم نظام بيئي صحي للأخبار، وأن نكون شريكًا جيدًا، ونخلق فرصًا متبادلة المنفعة". وقالت الشركة إنها "تابعت شراكات مع المؤسسات الإخبارية" لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها على "المحتوى غير المتاح للعام" وإظهار "المحتوى في الوقت الفعلي مع الإسناد" في "ChatGPT".

وقالت "OpenAI" إنها تجري مناقشات مع "تحالف وسائل الإعلام"، وهي مجموعة تجارية تمثل أكثر من 2200 وسيلة إعلامية في جميع أنحاء العالم، "لاستكشاف الفرص، ومناقشة مخاوفهم، وتقديم الحلول". وقد أجرت شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة أيضًا محادثات مع "Gannett" و"News Corp" و"IAC"، وفقًا لتقارير حديثة صادرة عن صحيفة "نيويورك تايمز".

بعض شركات الإعلام الكبرى الأخرى مستعدة للدخول في محادثات مع "OpenAI" أيضا. وقالت "Guardian News & Media"، التي تنشر صحيفة "The Guardian": "لقد أجرينا حوارًا مسبقًا مع مجموعة واسعة من المطورين، بما في ذلك "OpenAI"، والذي نتوقع أن ينتقل الآن إلى مناقشات تجارية حول استخدام صحافتنا لبناء منتجاتهم وتشغيلها".

وقعت شركة "OpenAI" مؤخرًا اتفاقية ترخيص متعددة السنوات مع الشركة الأم لـ"Politico " - وهي "Axel Springer SE" - مقابل عشرات الملايين من الدولارات، حسبما ذكرت "بلومبرغ" سابقًا. في يوليو، أعلنت شركة "OpenAI" عن اتفاق مع وكالة "Associated Press "مقابل مبلغ لم يكشف عنه.