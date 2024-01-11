"بيت التمويل الكويتي" يصدر صكوكا بقيمة مليار دولار لأجل 5 سنوات

أعلن بيت التمويل الكويتي "بيتك" اليوم الخميس أنه أصدر صكوكا ذات أولوية وغير مضمونة لأجل خمس سنوات بقيمة مليار دولار.

وقال بيتك في بيان لبورصة الكويت إن إصدار الصكوك تم بعائد 5.011%، مشيرا إلى أن الإصدار جزء من برنامج قيمته 4 مليارات دولار.

وأضاف أنه سيجري إدراج الصكوك في بورصة لندن للأوراق المالية، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وأشار إلى أن المديرين الرئيسيين المشتركين للإصدار هم بيتك كابيتال وبنك بوبيان وبنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول وبنك ستاندرد تشارترد وبنك أبوظبي التجاري والراجحي المالية وبنك المؤسسة العربية المصرفية وبنك إتش.إس.بي.سي وإس.إن.بي.سي نيكو والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، بينما تولى بيتك كابيتال دور المنسق العالمي.