"فولاذ القابضة" البحرينية و"حديد الإمارات" توقعان اتفاقية بملياري دولار

ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية اليوم الخميس أن مجموعة فولاذ القابضة وقعت اتفاقية مع شركة حديد الإمارات لتوريد كريات خام الحديد عالية الجودة لمدة خمس سنوات.

ويصل حجم كميات التوريد مليوني طن في السنة من شركة حديد البحرين إلى شركة حديد الإمارات بقيمة تقدر بحوالي ملياري دولار.

وقد وقع الاتفاقية ديليب جورج، الرئيس التنفيذي لمجموعة فولاذ القابضة، وسعيد الغافري، الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات.

وتعد هذه الاتفاقية هي الأضخم منذ إعلان الشراكة الصناعية التكاملية.