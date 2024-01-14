رئيس"ألافكو"الكويتية: شركات الطيران قادرة على تحمل تكلفة التحول للوقود المستدام

استبعد رئيس مجلس إدارة شركة ألافكو الكويتية لتمويل شراء وتأجير الطائرات سامي النصف، أن يضيف التحول لاستخدام وقود الطائرات المستدام أعباء مالية تتجاوز قدرات شركات الطيران، وقال إن على المصنعين والمشغلين بالقطاع تبني آليات للتحوط المسبق حتى يتمكنوا من استيعاب تكلفة التحول.

وأضاف:"التحول للوقود الحيوي المستدام أمر طبيعي سيحدث في قطاع الطيران شئنا أم أبينا، وتاريخيا لا يستطيع أحد إيقاف التطور الذي يحدث في مصادر الطاقة، وبالتالي التحول إلى الوقود البديل قضية بدأت تأخذ مسارها".

وذكر في مقابلة مع وكالة أنباء العالم العربي (AWP)، أن تكلفة التحول ستُدار في الإطار الطبيعي وستتكيف معها شركات الطيران بما يحقق مصالحها التجارية ومصالح العملاء أيضا من خلال توفير خيارات للسفر بأسعار مناسبة.

وأوضح النصف أن تكلفة التحول تتمثل في ثلاث نقاط رئيسية هي تكلفة الوقود المستدام ذاته نظرا لمحدودية إنتاجه في الوقت الحالي، ما يعني أن إنتاجه بالكميات اللازمة لتغطية الطلب العالمي سيستغرق وقتا، وكذلك تكلفة عمليات البحوث والتطوير لدى مصنعي المحركات لتتماشى مع الأنواع الجديدة من الوقود، وصولا إلى تكلفة إعادة هيكلة أساطيل الشركات المشغلة لتواكب التغيرات.

وقال إن على الشركات أن تتحوط من خلال اختيار الأسطول المناسب لحجم عملياتها ووجهاتها مع مراعاة عدم التوسع في أنواع الطائرات ما أمكن خاصة للشركات صغيرة الحجم، وكذلك مراعاة آليات التسويق والتسعير لضمان ولاء العملاء.

وتوقع النصف أن يحقق قطاع الطيران أداء إيجابيا بشكل عام خلال الأعوام المقبلة موضحا أن السوق ما زالت تستفيد من زخم ارتفاع الطلب على السفر الجوي بعد رفع القيود التي تزامنت مع جائحة كورونا، وإن كان هذا لا يعني أن تحقق جميع شركات الطيران أرباحا عالية بل إن حالها كحال أي قطاع اقتصادي ستربح فيه بعض الشركات وتخسر بالمقابل شركات أخرى.