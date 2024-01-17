"أنابيب الشرق" توقع عقدا بأكثر من مليار ريال مع "تحلية المياه" السعودية

أعلنت شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة عن توقيع عقد مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بقيمة تتجاوز مليار ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن العقد يتضمن أعمال تصنيع وتوريد أنابيب الصلب.

وأضافت أن مدة العقد 30 شهراً.

وأشارت إلى أن الأثر المالي للعقد سوف يظهر في الربع الأول من العام المالي 2024 / 2025 م، وحتى الربع الثاني من العام المالي 2026 /2027 م.