سوق السعودية
"ضوئيات" ترسي مشروع تنفيذ البنية التحتية للاتصالات على "كير الدولية"
قالت إنه عقد إطاري قيمته مرتبطة بتنفيذ أوامر العمل
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أعلنت شركة كير الدولية بأنه تم استلام خطاب الترسية من شركة ضوئيات المتكاملة للإتصالات وتقنية المعلومات، لتنفيذ مشروع البنية التحتية للإتصالات الشبكة الهوائية.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنه عقد إطاري قيمته مرتبطة بتنفيذ أوامر العمل التي ستصدر من وقت لآخر من شركة ضوئيات المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات.
وأوضحت أن العقد الإطاري لتنفيذ أعمال البنية التحتية للاتصالات للشبكة الأرضية والهوائية لإيصال الخدمة الهاتفية والإنترنت للمنازل والشركات والقطاعات الحكومية.
وأشارت إلى أن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 15 نوفمبر 2024.
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