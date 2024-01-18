اقتصاد تركيا
أردوغان يكشف عن شركة رفدت اقتصاد تركيا بـ56 مليار دولار
قالت إنها خدمات بقيمة 16 مليار دولار تقريبا
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن شركة الخطوط الجوية التركية ساهمت بـ 56 مليار دولار في اقتصاد تركيا خلال العام الماضي 2023.
وأشار أردوغان، في رسالة مرئية أرسلها إلى قمة إدارة الخطوط الجوية التركية، إلى أن العلامة التجارية للخطوط الجوية الأعلى قيمة في تركيا.
ارتفاع عجز ميزانية تركيا 900% إلى 46.5 مليار دولار في 2023
وأضاف الرئيس التركي: "وفقا لأرقام 2023، ساهمت الشركة بمبلغ 56 مليار دولار في اقتصاد بلادنا، وعززت ريادتها في هذا المجال بتصديرها خدمات بقيمة 16 مليار دولار تقريبا".
واعتبر أردوغان أن طلب الشركة شراء 350 طائرة نهاية العام الماضي يعكس رؤيتها الهادفة للمستقبل.
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