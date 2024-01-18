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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
اقتصاد تركيا

أردوغان يكشف عن شركة رفدت اقتصاد تركيا بـ56 مليار دولار

قالت إنها خدمات بقيمة 16 مليار دولار تقريبا

دبي - العربية.نت
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن شركة الخطوط الجوية التركية ساهمت بـ 56 مليار دولار في اقتصاد تركيا خلال العام الماضي 2023.

وأشار أردوغان، في رسالة مرئية أرسلها إلى قمة إدارة الخطوط الجوية التركية، إلى أن العلامة التجارية للخطوط الجوية الأعلى قيمة في تركيا.

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وأضاف الرئيس التركي: "وفقا لأرقام 2023، ساهمت الشركة بمبلغ 56 مليار دولار في اقتصاد بلادنا، وعززت ريادتها في هذا المجال بتصديرها خدمات بقيمة 16 مليار دولار تقريبا".

واعتبر أردوغان أن طلب الشركة شراء 350 طائرة نهاية العام الماضي يعكس رؤيتها الهادفة للمستقبل.

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