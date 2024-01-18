اتفاقية بين "ميرسك" و"هاباغ لويد" تغير التشكيلة العالمية لتحالفات الشحن
التعاون يشمل استخدام أسطول يضم نحو 290 سفينة
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تعتزم كل من ميرسك الدنماركية وهاباغ لويد الألمانية التعاون من خلال عقد اتفاقية جديدة لتشارك السفن اعتبارا من العام المقبل، ما سيؤدي إلى تغيير التشكيلة العالمية لتحالفات الشحن.
وتسعى الصفقة طويلة الأجل والتي يطلق عليها اسم "Gemini Cooperation" إلى تعزيز الكفاءات والمساهمة في تسريع جهود التخفيف من الانبعاثات الكربونية من خلال توفير شبكة محيطات مرنة ومترابطة.
وسيتم استخدام أسطول يضم نحو 290 سفينة في هذا التعاون، مما يوفر سعة مجمعة تبلغ 3.4 مليون حاوية. بحيث ستقدم شركة ميرسك 60% من السفن و"هاباغ لويد" 40%.
ونتيجة لهذا الاتفاق، ستترك "هاباغ لويد" تحالفها الحالي مع شركات آسيوية الذي يضم الشركة الكورية HMM و"أوشن نتورك إكسبرس" السنغافورية و"يانغ مينغ" التايوانية في نهاية يناير 2025.
من جانبها قالت شركة ميرسك في وقت سابق إن تحالفها 2M مع شركة Mediterranean Shipping سينتهي أيضا في يناير 2025.
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