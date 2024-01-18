"تسلا" تخفض أسعار السيارة الكهربائية "موديل واي" في أوروبا

خفضت شركة تسلا أسعار طرازها (موديل واي) من السيارات الكهربائية في أنحاء أوروبا، بما في ذلك ألمانيا، بعد أسبوع من إقدامها على الخطوة نفسها في الصين.

ولجأت شركة تسلا لهذا الإجراء في مواجهة عدم اليقين المحيط بحجم الطلب على المركبات الكهربائية.

وتسبب خفض الأسعار، بالإضافة إلى تقليص بنكي (يو.بي.إس) وويلز فارغو للمستهدفات السعرية، بهبوط سعر سهم تسلا 3%.

وقد عززت هذه الأخبار استمرار البداية الضعيفة لسهم تسلا في 2024.

وهبطت أسهم الشركات المنافسة مرسيدس بنز غروب وفولكسفاغن وبي.إم.دبليو المدرجة كلها في البورصة الألمانية بين 2.3 و3.3%. وفي الولايات المتحدة، انخفض سهم فورد موتور 2% ونزل سهم جنرال موتورز 1.1%.

وخفضت تسلا في ألمانيا أسعار سيارتها (موديل واي لونج رينج) بواقع خمسة آلاف يورو إلى 49990 يورو (54340 دولارا)، وخفضت أسعار (موديل واي بيرفورمانس) بخمسة آلاف يورو أيضا إلى 55990 يورو، ما يمثل انخفاضا بواقع 9% و8.1% عن أسعارهما السابقة.

وأظهرت بيانات على موقع شركة تسلا الإلكتروني أن الشركة خفضت أيضا سعر (موديل واي) ذات الدفع الخلفي 4.2%.

وفي فرنسا، خفضت الشركة أسعار سيارتها (موديل واي) 6.7%. وفي الدنمرك بما يصل إلى 10.8%.

وأفادت شبكة (سي.إن.بي.سي) بأن أسعار (موديل واي) في هولندا تقلصت لما يصل إلى 7.7% وأن تسلا خفضت الأسعار في النرويج بين 5.6 و7.1%.