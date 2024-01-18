لتفادي الحظر.. "أبل" تطرح أحدث ساعاتها دون خاصية قياس الأكسجين في الدم

ستقوم شركة "أبل" بإزالة ميزة تتبع الأكسجين في الدم من أحدث ساعاتها، وهي خطوة ستسمح للشركة بمواصلة استيراد وبيع الأجهزة في الولايات المتحدة في الوقت الذي تتنافس فيه مع شركة "Masimo" في المحكمة.

وقالت شركة صناعة المنتجات الذكية "أبل" في بيان لها إن الإصدارات المعدلة من ساعات سلسلة 9 وUltra 2 ستطرح للبيع اليوم الخميس. تم تقديم كلا الجهازين في سبتمبر.

وقالت الشركة إنه عندما ينقر المستخدم على أيقونة الأكسجين في الدم في الساعة المعدلة، ستعرض الشاشة تنبيهًا يوجه المستخدم إلى موقع "أبل" الإلكتروني لشرح القرار.

لعدة أشهر، انخرطت شركة "أبل" في نزاع حول الملكية الفكرية مع شركة الأجهزة الطبية "Masimo". في أكتوبر/تشرين الأول، وجدت لجنة التجارة الدولية أن استشعار أجهزة ساعة أبل الخاصة بالأكسجين في الدم قد انتهكت براءات اختراع شركة "ماسيمو".

تم حظر الساعات المتضررة لفترة وجيزة في ديسمبر/كانون الأول قبل أن تحصل شركة "أبل" على إرجاء مؤقت. لكن محكمة الاستئناف ألغت يوم الأربعاء أمرا قضائيا كان يمنع سريان الحظر. ولم تُلغِ المحكمة قرار لجنة التجارة الدولية، الذي هو قيد الاستئناف حاليًا.

من غير المعتاد أن تقوم شركة "أبل" بإزالة الميزات من المنتجات التي تم إصدارها. قد يؤدي غياب مستشعر الأكسجين في الدم إلى جعل الجهاز أقل جاذبية لبعض المستهلكين.

وقال متحدث باسم شركة "أبل" لـ "CNBC" الأميركية: "في انتظار الاستئناف، تتخذ شركة "أبل" خطوات للامتثال للحكم مع ضمان وصول العملاء إلى الساعة". وتشمل هذه الخطوات طرح إصدار من Apple Watch Series 9 وApple Watch Ultra 2 في الولايات المتحدة بدون ميزة أكسجين الدم. لا يوجد أي تأثير على ساعات "أبل" التي تم شراؤها مسبقًا والتي تتضمن ميزة أكسجين الدم.

وقالت شركة أبل إنها تأمل أن تلغي محكمة الاستئناف القرار في نهاية المطاف، مما يسمح للساعات غير المعدلة بالعودة إلى رفوف المتاجر، لكن ذلك قد يستغرق أكثر من عام.

وفي السنة المالية 2023، أعلنت شركة "أبل" عن مبيعات بقيمة 39.8 مليار دولار من الأجهزة القابلة للارتداء، والتي تشمل سماعات الرأس.