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شعار شركة المصانع الكبرى للتعدين أماك
شعار شركة المصانع الكبرى للتعدين أماك
سوق السعودية

"أماك" تعين "الراجحي المالية" كصانع سوق للسهم

لمدة 6 أشهر

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) عن قرار مجلس إدارتها بتاريخ 17 يناير 2024م، بتعيين شركة الراجحي المالية كصانع سوق لأسهم الشركة مما يدعم السيولة في تداولات السهم.

وأضافت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس، أن هذا القرار يخضع إلى موافقة الجهات المختصة. موضحة أن مدة التعيين 6 أشهر من تاريخ سريان الإتفاقية.

وقالت إنها ستعلن الشركة عن أي تطورات في هذا الشأن في حينه.

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وكانت شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) السعودية، قد أعلنت يوم الثلاثاء 9 يناير الجاري إنه سوف يتم توزيع الأرباح للمساهمين ابتداء من يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024 م، عن طريق الإيداع آلياً في الحسابات الاستثمارية المرتبطة بمحافظ المساهمين لدى جميع البنوك عن طريق شركة مركز إيداع للأوراق المالية.

وقرر مجلس إدارة "أماك" توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2023م بإجمالي نحو 57.48 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح نحو 88.44 مليون سهم.

وأوضحت "أماك"، أن حصة السهم من التوزيع 0.65 ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 6.5%.

وستكون أحقية توزيعات الأرباح النقدية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأربعاء 10 يناير 2024 (تاريخ الاستحقاق).

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