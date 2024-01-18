"الكابلات السعودية" تحقق 40.3 مليون ريال أرباحا في الربع الأول من 2023

حققت شركة الكابلات السعودية صافي ربح بقيمة 40.28 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي 2023، مقابل صافي خسائر بقيمة 37.6 مليون ريال في الربع المناظر من عام 2022.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس، إن ارتفاع صافي أرباحها بسبب عكس مخصص الزكاة ونتائج أفضل من المتوقع من شركة زميلة.

أوضحت أن إيراداتها في الربع الأول انخفضت بسبب تعليق العمليات وخضوع الشركة لإجراءات إعادة التمويل المالي.

وتراجعت إيرادات الشركة في الربع الأول من عام 2023 بنسبة 66.86% إلى 11.75 مليون ريال، مقابل 35.35 مليون ريال في الربع المناظر من عام 2022.

وأشار تقرير مراجع الحسابات حول القوائم المالية الموحدة إلى أن الخسائر المتراكمة للمجموعة بلغت 502.4 مليون ريال والتي تمثل 753% من رأس المال كما في 31 مارس 2023م (وكانت في 31 ديسمبر 2022م: 543.3 مليون ريال والتي تمثل 814.2% من رأس مال المجموعة).

كما تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 979 مليون ريال كما في 31 مارس 2023م (وكانت في 31 ديسمبر 2022م: 974.5 مليون ريال ).

بالإضافة لذلك، أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 11 مايو 2022م استمرار تعليق تداول سهم شركة الكابلات السعودية في السوق وفقاً لقواعد طرح الأوراق المالية إلى حين إعلان الشركة عن معالجة الأمور الواردة في تقرير مراجع الحسابات المستقل حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

وقال مراجع الحسابات إن هذه الظروف، إلى جانب أمور أخرى، تثير شكاً جوهرياً حول قدرة المجموعة على الاستمرار كمنشأة مستمرة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها.

كما لفت تقرير مراجع الحسابات الانتباه إلى إيضاح رقم 30 (ب) حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة حيث يوضح أن محكمة في تركيا أصدرت حكما لصالح شركة ماس كابلو ياتيريم في تيك إيه إس في القضية المرفوعة من قبل مساهمي الأقلية للشركة التابعة لها، تم تقديم استئناف ضد الحكم المقدم من قبل مساهمي الأقلية المذكورين، وعلى الرغم من ذلك، بناء على رأي قانوني تم الحصول عليه من مستشار مستقل والذي يرى أن قرار محكمة الاستئناف لن يختلف عن القرار الأصلي الصادر عن المحكمة الإبتدائية.

بالإضافة إلى ذلك، قامت المجموعة بتقييم وتسجيل التزام محتمل بمبلغ 52.5 مليون ريال، وقامت المجموعة بتكوين مخصص كامل لصافي موجودات شركة ماس كابلو ياتيريم في تيك أيه أس، ولم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر.

وأشارت إلى أن التاريخ المتوقع لنشر البيانات المالية للربع الثاني من عام 2023 هو 15 فبراير 2024