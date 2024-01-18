"ساسكو" توقع 3 عقود استثمار لمواقع محطات وقود في المنطقة الشرقية

تعلن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو" أنها في 18 يناير 2024م قد أكملت توقيع ثلاثة عقود استثمار لمواقع محطات وقود بالمنطقة الشرقية مع الهيئة العامة لعقارات الدولة (طريق الدمام – أبو حدرية بمساحة 40 ألف متر مربع، طريق النعيرية – أبو حدرية بمساحة 17.9 ألف متر مربع، طريق الاحساء – خريص بمساحة 22 ألف متر مربع).

وقالت في بيان لـ"تداول السعودية" إن قيمة هذه العقود تقدر بمبلغ 3.4 مليون ريال تصاعدياً بنسبة 10% كل 5 سنوات، وذلك لمدة 15 عاما لكل موقع، علماً بأنه لا يوجد أطراف ذات علاقة.

وتوقعت أن يسهم تشغيل هذه المواقع بزيادة الإيرادات بشكل تدريجي مما ينعكس على الأرباح التشغيلية للشركة، وسوف يظهر الأثر المالي لذلك اعتباراً من الربع الثاني من عام 2024م.

يأتي هذا التعاقد ضمن خطة الشركة التوسعية وانتشارها في مناطق المملكة المختلفة، حيث بلغ عدد محطات الشركة وشركاتها التابعة عدد 541 محطة عاملة في جميع أنحاء المملكة بعد أن تم استبعاد 25 موقع وإرجاعها إلى الملاك بسبب انتهاء العلاقة التعاقدية معهم وعدم جدوى تشغيلها، كما يوجد عدد 50 موقعا تحت الإنشاء أو التطوير ستدخل ضمن المحطات العاملة تباعاً خلال عام 2024م.