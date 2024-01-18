"سلوشنز" تجدد اتفاقية تسهيلات بنكية بـ 1.5 مليار ريال مع "الأهلي السعودي"

أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات"سلوشنز" عن تجديد اتفاقية التسهيلات البنكية،المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مع البنك الأهلي السعودي وزيادة الحد الائتماني للتسهيلات البنكية قصيرة الأجل.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن تاريخ الحصول على التمويل 18يناير 2023، وقيمة تسهيلات بنكية قصيرة الأجل بمبلغ 1 مليار ريال، مدتها سنة واحدة.

وذكرت أن التمويل متوسط الأجل بمبلغ 500 مليون ريال (تم سحبه واستخدامه مسبقاً)، مدته خمس سنوات من تاريخ سحبه في 27 يونيو 2022.

وأشارت إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر، والهدف من التمويل يكمن الهدف من تجديد وزيادة التسهيلات البنكية قصيرة الأجل ليتم استخدامها في إصدار الضمانات البنكية والاعتمادات المستندية، ولتكون متاحة لتمويل رأس المال العامل.