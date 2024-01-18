"معادن" تعلن بدء الإنتاج التجاري للذهب من منجم منصورة ومسرة

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، اليوم الخميس، عن بدء الإنتاج التجاري لمصنع منجم منصورة ومسرة لإنتاج الذهب.

وتوقعت "معادن" في بيان على "تداول السعودية"، أن يظهر الأثر المالي للإنتاج التجاري على نتائج الشركة المالية في الربع الأول من العام الحالي 2024م.

كانت شركة "معادن" قد أعلنت عن اكتشاف محتمل لإمكانات كبيرة من موارد الذهب تمتد على طول 100 كيلومتر من منجم منصورة ومسرة للذهب الحالي.

ويبلغ حجم الموارد من الذهب في منصورة ومسرة تبلغ نحو 7ملايين أوقية في نهاية عام 2023 مع قدرة إنتاجية تبلغ 250 ألف أونصة سنويا.

كانت شركة "معادن للذهب ومعادن الأساس" التابعة لشركة التعدين العربية السعودية "معادن" قد وقعت عقد هندسة ومشتريات مع مجموعة أوتوتك ولارسن وتوبرو، لإنشاء مصنع في منجم منصورة ومسرة لإنتاج الذهب، وبلغت قيمة العقد 2.27 مليار مليون ريال.