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سوق السعودية

"موبايلي" السعودية تحصل على تمويل مرابحة بقيمة 4.8 مليار ريال

لتمويل رأس المال العامل وإعادة التمويل الجزئي للقرض المجمع

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) عن توقيع اتفاقية تمويل مرابحة مع البنك الأهلي السعودي ذات شروط أفضل ومعدلات فائدة تنافسية لغرض تمويل رأس المال العامل بالإضافة إلى تمويل مرابحة إضافي متوسط الأجل لإعادة التمويل الجزئي من التمويلات القائمة للشركة.

وقالت "موبايلي" في بيان نشر على موقع "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن قيمة التمويل تبلغ 4.8 مليار ريال، وتبلغ مدته 7 سنوات. ولا تشتمل الاتفاقية على أي رهونات أو ضمانات مالية.

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وأضافت أن الهدف من الاتفاقية هو تمويل رأس المال العامل بالإضافة إلى تمويل مرابحة إضافي متوسط الأجل لغرض إعادة التمويل الجزئي من التمويلات القائمة للشركة.

وتتماشى هذه الاتفاقية مع أهداف "موبايلي" المالية طويلة الأجل واستراتيجيتها لإعادة هيكلة رأس المال.

وستستخدم "موبايلي" مبلغ 3.685 مليار ريال من اتفاقية التمويل لإعادة التمويل الجزئي للقرض المجمع والبالغ 5.333 مليار ريال.

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