"وي بيلد" تفوز بعقد لبناء بحيرة بمشروع تروجينا في نيوم بـ4.7 مليار دولار

فازت شركة "WeBuild" الإيطالية بعقد بناء 3 سدود بقيمة 4.7 مليار دولار لإنشاء بحيرة على طول 2.8 كيلومتر ضمن منتجع تروجينا الجبلي في نيوم.

وسيقام المنتجع قبل دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 التي ستستضيفها المملكة في تروجينا.

ومن المتوقع أن يوظف المشروع 10 آلاف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، وسيشمل أيضا بناء هيكل معماري مستقبلي يسمى "القوس"، سوف يضم فندقًا فخمًا يطل على وادي السد.

يذكر أن مشروع تروجينا سيكون وجهة للتزلج طيلة 3 أشهر في السنة ومن المتوقع أن يستقبل 700 ألف سائح سنوياً بحلول 2030.

ويبلغ ارتفاع السد الرئيسي للمشروع 145 مترًا، وطوله 475 مترًا عند القمة، وسيتم بناؤه باستخدام 2.7 مليون متر مكعب من الخرسانة المدمجة.

أيضًا سيجرى بناء سدين آخرين أصغر حجمًا أحدهما بارتفاع 38 متراً وطول 700 متر وأخر بارتفاع 65 متراً وطول 490 مترًا، وسيتم ربطهما بقرية Lake Village القريبة عن طريق نفق تحت الماء، وستشمل الأعمال أساسات مبنى يضم الذي سيضم فندقًا.