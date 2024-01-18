"stc" العلامة التجارية الأغلى بقطاع الاتصالات في المنطقة بـ 13.9 مليار دولار

حافظت مجموعة stc السعودية، على مركزها كأعلى سمة تجارية قيمةً في قطاع الاتصالات على مستوى منطقة الشرق الأوسط للعام الرابع على التوالي، مؤكدةً بذلك مكانتها الريادية ضمن قائمة أقوى 10 سمات تجارية في القطاع بالمنطقة.

وجاء ذلك وفقاً لأحدث تقرير صادر عن "براند فاينانس غلوبال 500" للسمات التجارية الأقوى على مستوى العالم، حيث برزت المجموعة كأقوى سمة تجارية في السعودية.

وتقوم "براند فاينانس" بتصنيف سنوي لأكبر 5000 سمة تجارية حول العالم، وتنشر أكثر من 100 تقرير لتصنيفات السمات التجارية عبر مختلف القطاعات والبلدان. ويضم تقرير براند فاينانس غلوبال 500 لعام 2024 السمات التجارية الـ 500 الأقوى والأعلى قيمة على مستوى العالم، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما سلط التقرير الضوء على الأداء المتميز للمجموعة، التي شهدت نمواً لافتاً في قيمة السمة التجارية بنسبة 12% لتصل إلى 13.9 مليار دولار.

وحلّت المجموعة في المرتبة 149 ضمن قائمة أعلى 500 سمة تجارية قيمةً في العالم، وهي أول سمة تجارية استهلاكية في منطقة الشرق الأوسط تدخل قائمة أفضل 150 سمة تجارية عالمياً.

نجحت stc بالتقدم 10 مراكز، بزيادة عن مركزها السابق عند 159 في عام 2023.

وشهد عام 2023 تطوير المجموعة البنية التحتية الرقمية من خلال ضخ استثمارات بقيمة 3 مليارات ريال لتطوير وتوسعة شبكتها من الجيل الخامس المتقدم، وتقديم هذه الخدمة في أكثر من 75 مدينة ومحافظة داخل المملكة، وتزويد أكثر من 90% من المدن الكبرى في المملكة بتقنيات شبكة الجيل الخامس.

كما نجحت مجموعة stc بالتوسع عالمياً من خلال عمليات الاستحواذ العالمية الاستراتيجية، كان آخرها عملية الاستحواذ على حصة 9.9% من أسهم مجموعة تيليفونيكا (Telefَnica) ، إحدى أكبر شركات الاتصالات في العالم مقابل 8.5 مليار ريال (2.1 مليار يورو)، مما جعل مجموعة stc أكبر مساهم في مجموعة تيليفونيكا.