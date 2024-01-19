بوابتان جديدتان لـ"سالك" في دبي.. والسهم يقفز 5%

أعلنت شركة سالك، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، تلقيها تكليفا رسميا من هيئة الطرق والمواصلات لتركيب بوابتين جديدتين للتعرفة المرورية بهدف تحسين انسيابية الحركة المرورية على شبكة الطرق في إمارة دبي، من خلال إعادة توزيع الحركات المرورية، وتوجيهها إلى محاور الطرق البديلة.

تقع البوابتان الجديدتان عند كل من معبر الخليج التجاري على شارع الخيل، والصفا الجنوبية على شارع الشيخ زايد، وتحديدا في المنطقة الواقعة بين شارع الميدان وشارع أم الشيف، وجرى اختيار هذين الموقعين بناءً على دراسات موسعة أجرتها هيئة الطرق والمواصلات بهدف إدارة توزيع حركة المرور والحد من الازدحام عبر إعادة توجيه جزء من حركة المرور إلى طرق بديلة أوسع، مما يسهل التنقل لجميع سائقي المركبات في دبي، ومع بدء تشغيلهما المتوقع في شهر نوفمبر 2024، وعلى غرار بوابتي الممزر الشمالية والجنوبية، سيتم ربط بوابة الصفا الجنوبية ببوابة الصفا الحالية ("الصفا الشمالية")، حيث سيتم فرض رسوم العبور مرة واحدة فقط إذا مر السائقون عبر البوابتين في غضون ساعة واحدة بنفس الاتجاه.

وقد استفاد ‏سهم سالك من هذه الأخبار، حيث حقق مكاسب بنسبة 5%، في تعاملات سوق دبي، اليوم الجمعة.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير: "تأتي بوابات التعرفة المرورية ضمن سياسات النقل الداعمة لمشاريع البنية التحتية للطرق ومنظومة المواصلات العامة والنقل، إذ قد أثبتت جدواها في تقليل الزمن الإجمالي للرحلات في إمارة دبي بحوالي 6 ملايين ساعة سنوياً، وخفض حجم الحركة المرورية على جسري آل مكتوم والقرهود بنسبة 26%، وتقليل زمن الرحلات على شارعي الشيخ زايد والاتحاد بنسبة 24%، إلى جانب زيادة عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي بنحو 9 ملايين راكب سنوياً.

وأضاف الطاير: "خلصت الدراسات والمقترحات التي قدمها استشاريون عالميون، إلى ضرورة تركيب بوابة على معبر الخليج التجاري، وبوابة الصفا الجنوبية، وهي بوابة تشغيلية، على أن يكون الدفع مرة واحدة عند العبور بين بوابتي الصفا "شمالاً وجنوباً خلال ساعة واحدة"، للحفاظ على مستويات الخدمة المرورية واستيعاب الأحجام المرورية والتحكم بكثافتها على شبكة الطرق والتقاطعات".

وستسهم بوابة معبر الخليج التجاري، في تحويل الحركة المرورية القادمة من جبل علي إلى شارعي الشيخ محمد بن زايد والإمارات، وخفض حجم المرور على شارع الخيل لقرابة 2053 مركبة في الساعة، بنسبة تصل إلى 15%، وعلى شارع الرباط لحوالي 1218 مركبة في الساعة، بنسبة تصل إلى 16%، وخفض حجم المرور على شارع المركز المالي بحوالي 5%، كما تسهم في تقليل إجمالي زمن التنقل على الجزء المزدحم من شارع الخيل بين شارعي الرباط وراس الخور بحوالي 20 ألف ساعة يوميا في الاتجاهين.

كذلك يسهم تركيب بوابة الصفا الجنوبية (التشغيلية)، في خفض حجم المرور المنعطف يميناً من شارع الشيخ زايد إلى شارع الميدان بنسبة 15%، وخفض حجم المرور من شارعي الميدان والصفا إلى شارع الشيخ زايد، بحولي 1070 مركبة في الساعة، بنسبة 42%، وخفض حجم المرور على شارع الشيخ زايد في الجزء الواقع بين شارعي المركز المالي ولطيفة بنت حمدان بنسبة 4%، إلى جانب تحقيق استخدام أفضل لشارعي الخيل الأول والأصايل بنسبة تصل إلى 4%.

ووفقاً لاتفاقية الامتياز الموقعة مع هيئة الطرق والمواصلات، ستشرف سالك على الأعمال المدنية الأساسية اللازمة لبناء وصيانة بوابات التعرفة مع الحق الحصري بتشغيلها حتى يونيو 2071، وتتوقع هيئة الطرق والمواصلات أن تساهم بوابة معبر الخليج التجاري في تحسين الازدحام المروري بنسبة تتراوح بين 12-15% على شارع الخيل، وتقليل حركة المرور بنسبة تتراوح بين 10-16% عبر شارع الرباط، وإعادة توزيع حركة المرور على جسري آل مكتوم والقرهود وشارع رأس الخور.

كما يتوقع أن تقلل بوابة الصفا الجنوبية حجم حركة المرور عند الانعطاف يميناً من شارع الشيخ زايد إلى شارع الميدان بنسبة 15%، وتحسن تدفق حركة المرور في شوارع المركز المالي والخيل الأول والأصايل.

ومع إطلاق البوابتين الجديدتين، تتوقع سالك أن تشهد زيادة في عدد الرحلات المولدة للإيرادات السنوية، وسيتم توفير المزيد من التفاصيل بشأن التقييم الأولي المطلوب ومزيج التمويل لحق الامتياز مقابل إدارة البوابات الجديدة، بالإضافة إلى التوقعات بشأن الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء والتأثير على الميزانية العمومية، بعد الانتهاء من دراسات حركة المرور التفصيلية والوصول إلى اتفاق مع هيئة الطرق والمواصلات.