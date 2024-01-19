تاتا الهندية تعتزم إلغاء 2800 وظيفة بقطاع الصلب في المملكة المتحدة

أعلنت شركة تاتا ستيل الهندية يوم الجمعة أنها ستغلق كلا الفرنين العاليين في مصنعها في بورت تالبوت بإقليم ويلز البريطاني، مما سيؤدي إلى إلغاء 2800 وظيفة، في إطار خطة لجعل عملياتها غير المربحة في المملكة المتحدة أصغر حجما وأنظف بيئيا.

تخطط شركة تاتا للتحول من الأفران العالية التي تعمل بالفحم إلى أفران القوس الكهربائي، التي تنبعث منها كميات أقل من الكربون - وتحتاج إلى عدد أقل من العمال - باستخدام استثمار قدره نصف مليار جنيه إسترليني (634 مليون دولار) من الحكومة البريطانية.

قالت الشركة إنها "ستبدأ المشاورات القانونية كجزء من خطتها لتحويل وإعادة هيكلة أعمالها في المملكة المتحدة".

وقالت: "تهدف هذه الخطة إلى عكس أكثر من عقد من الخسائر والانتقال من الأفران العالية القديمة إلى أعمال الصلب الخضراء الأكثر استدامة".

قالت الشركة إنها تتوقع إلغاء حوالي 2800 وظيفة، معظمها في الأشهر الـ 18 المقبلة، مع تعرض 300 آخرين للخطر على المدى الطويل.

تمثل هذه الأخبار ضربة قوية لبورت تالبوت، وهي بلدة يبلغ عدد سكانها حوالي 35 ألف نسمة، ويعتمد اقتصادها على صناعة الصلب منذ أوائل القرن العشرين.

دعت النقابات إلى بقاء أحد الأفران العالية مفتوحا أثناء بناء الفرن الكهربائي، وهو ما كان يعني تقليل عدد الوظائف. وقالوا إن تاتا رفضت اقتراحهم.

قالت نقابة "يونايت" إنها "ستستخدم كل ما في وسعها" لمحاربة فقدان الوظائف، بما في ذلك تنظيم إضرابات محتملة.