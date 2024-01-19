عقوبات أميركية بحق شركة شحن إماراتية بزعم انتهاك سقف سعر النفط الروسي

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس، عقوبات بحق شركة شحن إماراتية لانتهاكها الحد الأقصى لسعر النفط الخام الروسي البالغ 60 دولارا للبرميل.

هذا هو أول تحرك لوزارة الخزانة لتطبيق سقف سعر النفط في عام 2024 – والذي فرض بحق شركة هنيسيا وسفنها الـ 18 التي تعتبرها وزارة الخزانة الأميركية الآن ممتلكات محظورة. ولم يعد بإمكان الشركات والأفراد الأميركيين التعامل معهم.

وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو "قرارات اليوم تؤكد مجددا أن أي شخص ينتهك سقف الأسعار سيواجه عواقب. لا ينبغي لأحد أن يشكك في التزامنا بمعاقبة كل من يساعد الكرملين"، وفق وكالة أسوشيتد برس.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من ممثل شركة الشحن.

فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع وأستراليا سقف سعر قدره 60 دولارا للبرميل عام 2022 على النفط الروسي.

وتشكل أي عمليات شراء تتجاوز الحد الأقصى للسعر انتهاكا للسياسة المتفق عليها.

وكان الهدف من وضع سقف لأسعار النفط الروسي هو حرمان الكرملين من الإيرادات اللازمة لتمويل حربه في أوكرانيا، لإجبار الحكومة الروسية إما على بيع نفطها بسعر مخفض، أو تحويل الأموال لصالح شركات شحن بديلة مكلفة.

وفرضت الخزانة الأميركية العام الماضي عقوبات اقتصادية على عدد من الشركات في الإمارات وهونغ كونغ وتركيا بسبب انتهاكات مزعومة للحد الأقصى للسعر.

بالإضافة إلى سقف السعر، فرضت الدول الحليفة للولايات المتحدة آلاف العقوبات على روسيا خلال الحرب التي تدخل عامها الثالث الشهر المقبل. وتستهدف العقوبات المعاملات المصرفية والمالية وواردات التكنولوجيا والصناعة، والمواطنين الذين تربطهم صلات بالكرملين.