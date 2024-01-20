قراصنة روس يخترقون رسائل بريد إلكتروني خاصة بكبار مسؤولي "مايكروسوفت"

اخترق قراصنة إنترنت روس مدعومون من الدولة نظام البريد الإلكتروني لشركة مايكروسوفت وتمكنوا من الوصول إلى حسابات أفراد فريق قيادة الشركة، بالإضافة إلى حسابات الموظفين في فرق الأمن السيبراني والفرق القانونية.

أوضحت مايكروسوفت في منشور، أمس الجمعة، أن الاختراق بدأ في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني وتم اكتشافه في الثاني عشر من يناير / كانون الثاني.

وقالت إن المسؤول عن الاختراق هو نفس فريق القرصنة الروسي شديد البراعة الذي يقف وراء اختراق شركة سولارويندز، وفق ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".

أكدت الشركة أنه تم الوصول إلى "نسبة صغيرة جدا" من حسابات شركة مايكروسوفت، كما سرقت بعض رسائل البريد الإلكتروني والمستندات المرفقة.

وقال متحدث باسم الشركة إن مايكروسوفت ليس لديها تعليق فوري بشأن من أو عدد أفراد قيادتها العليا الذين تم اختراق حسابات بريدهم الإلكتروني.

وقالت مايكروسوفت إنها تمكنت من حذف وصول المتسللين إلى الحسابات المخترقة في الثالث عشر من يناير / كانون ثان أو حول ذلك التاريخ.

أضافت "نحن بصدد إخطار الموظفين الذين تم الوصول إلى بريدهم الإلكتروني”، وقالت إن تحقيقاتها تشير إلى أن المتسللين كانوا يستهدفون في البداية حسابات البريد الإلكتروني للحصول على معلومات تتعلق بأنشطتهم.

الاختراق الذي كشفت عنه مايكروسوفت يأتي بعد شهر من دخول قاعدة جديدة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية حيز التنفيذ، والتي تجبر الشركات المتداولة علنا على الكشف عن الانتهاكات التي قد تؤثر سلبا على أعمالها. وتمنح القاعدة الشركات أربعة أيام للقيام بذلك ما لم تحصل على إعفاء يتعلق بالأمن القومي.

في اخطار لهيئة الأوراق المالية والبورصات يوم الجمعة، قالت مايكروسوفت إنه "اعتبارا من تاريخ هذا التقديم، لم يكن للحادث أي تأثير مادي" على عملياتها.

أضافت أنها مع ذلك لم "تحدد ما إذا كان الحادث أثر ماديا” على مواردها المالية أم لا.

قالت مايكروسوفت، التي يقع مقرها في ريدموند بولاية واشنطن، إن قراصنة وكالة المخابرات الخارجية الروسية "اس في آر" تمكنوا من الوصول إلى البيانات عن طريق حساب اختباري ”قديم”، ما يشير إلى أنه كان لديهم شيفرة برمجية قديمة. وبعد تمكنهم من الدخول، استخدموا تصاريح الحساب للوصول إلى حسابات فريق القيادة العليا وغيرهم.