"أبوظبي للاستثمار" و"نيو وورلد" يتفاوضان لإعادة تمويل قرض مشترك بـ1.2 مليار دولار

تخطط شركة "نيو وورلد ديفلوبمنت" وجهاز أبوظبي للاستثمار لإعادة تمويل قرض مشترك بقيمة 9.25 مليار دولار هونغ كونغ (1.2 مليار دولار) مرتبط بالاستحواذ على ثلاثة فنادق فاخرة في هونغ كونغ.

وقال أشخاص مطلعون على الأمر، إنه تم التواصل مع البنوك بشأن إعادة التمويل المحتملة في الأسابيع الأخيرة. ومن المحتمل أن تكون إعادة التمويل الجديدة مماثلة في الحجم للقرض الذي تم الاتفاق عليه في 2015، وأعاد تمويله كل من "نيو وورلد" وجهاز أبوظبي للاستثمار في 2018.

تشمل ضمانات القرض كلا من فندق "رينسانس هاربور فيو"، و"حياة ريجنسي هونغ كونغ"، و"تسيم شا تسوي"، و"غراند حياة هونغ كونغ"، وفق ما نقلته وكالة "بلومبرغ".

وقال شخصان إن القرض تم تمديده لأجل عام واحد في 2023 ومن المفترض أن يُستحق الآن سداده في يونيو المقبل بعد هذا التمديد. لكن المقترضين طلبوا تقديم عروض لتمديد القرض لأجل ثلاث سنوات وخمس سنوات. ولا تزال تفاصيل القرض الجديد قيد المناقشة.

و"نيو وورلد"، التي تسيطر عليها عائلة قطب الأعمال هنري تشينغ البالغة ثروتها 26 مليار دولار، عانت من ركود قطاع العقارات في هونغ كونغ، والذي أثر بالسلب على مشروعات العقارات السكنية والمكتبية. وانخفضت أسهم الشركة إلى أدنى مستوى في 21 عاماً في وقت سابق من هذا الأسبوع وسط مخاوف بشأن تزايد ديونها، رغم تعزيز العائلة حصتها في الشركة.

وتزايدت علاقات هونغ كونغ مع مستثمري الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة.

وعقد فندق "ريغال هوتيلز إنترناشونال هولدنغز" الفاخر كذلك شراكة مؤخراً مع وزارة الاستثمار السعودية لبناء حوالي 100 فندق حول العالم في صفقة بقيمة 5 مليارات دولار.