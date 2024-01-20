"بروكفيلد" الكندية تدرس ضخ استثمارات بقيمة ملياري دولار في "جيمس للتعليم" بدبي

تجري شركة "بروكفيلد أسيت مانغمنت" الكندية محادثات للاستثمار في شركة "جيمس للتعليم" ومقرها دبي، والتي تُعد من إحدى أكبر مشغلي المدارس الخاصة في العالم

وتدرس الشركة الكندية استثمار نحو ملياري دولار في "جيمس"، وفقاً للأشخاص مطلعة على الأمر، والذين ذكروا أن الصفقة المحتملة قد تسمح لشركة "سي في سي كابيتال بارتنرز" ببيع حصتها في "جيمس".

ويسيطر المؤسس صني فاركي على "جيمس"، وقالت المصادر إنه ليس هناك يقين من أن المناقشات ستؤدي إلى اتفاق، ولا يزال من الممكن ظهور مقدمي عروض آخرين، وفق ما نقلته وكالة "بلومبرغ".

وتدير مجموعة جيمس التعليمية أكثر من 60 مدرسة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، لكن ينصب مركز ثقلها في دبي، المدينة التي يقصدها المغتربون الذين يُعدّون من بين أكبر المنفقين على التعليم الخاص في العالم.

يتزايد عدد سكان الإمارة، بعد ظهور المدينة كوجهة مفضلة في جميع أنحاء العالم أثناء جائحة كوفيد.

أجرى فاركي محادثات لبيع بعض حصته في "جيمس" في 2020، لكنه عانى للعثور على مشترين وسط الوباء، مع إغلاق المدارس والجامعات في إطار عمليات الإغلاق العالمية.

وكانت الشركة درست أيضاً الإدراج في سوق الأوراق المالية في 2019، لكن لم تُنفذ هذه الخطط بسبب تحرك دبي لتجميد الرسوم المدرسية بشكل غير متوقع.