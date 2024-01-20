اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
جيمس للتعليم
جيمس للتعليم
سوق دبي

"بروكفيلد" الكندية تدرس ضخ استثمارات بقيمة ملياري دولار في "جيمس للتعليم" بدبي

الصفقة المحتملة قد تسمح لشركة "سي في سي كابيتال" ببيع حصتها

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

تجري شركة "بروكفيلد أسيت مانغمنت" الكندية محادثات للاستثمار في شركة "جيمس للتعليم" ومقرها دبي، والتي تُعد من إحدى أكبر مشغلي المدارس الخاصة في العالم

وتدرس الشركة الكندية استثمار نحو ملياري دولار في "جيمس"، وفقاً للأشخاص مطلعة على الأمر، والذين ذكروا أن الصفقة المحتملة قد تسمح لشركة "سي في سي كابيتال بارتنرز" ببيع حصتها في "جيمس".

ويسيطر المؤسس صني فاركي على "جيمس"، وقالت المصادر إنه ليس هناك يقين من أن المناقشات ستؤدي إلى اتفاق، ولا يزال من الممكن ظهور مقدمي عروض آخرين، وفق ما نقلته وكالة "بلومبرغ".

"جيمس للتعليم" تبحث عن عروض جديدة لبيع حصة بالشركة أو تنفيذ طرح أولي لأسهمها جرس الإغلاق شركات "جيمس للتعليم" تبحث عن عروض جديدة لبيع حصة بالشركة أو تنفيذ طرح أولي لأسهمها

وتدير مجموعة جيمس التعليمية أكثر من 60 مدرسة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، لكن ينصب مركز ثقلها في دبي، المدينة التي يقصدها المغتربون الذين يُعدّون من بين أكبر المنفقين على التعليم الخاص في العالم.

يتزايد عدد سكان الإمارة، بعد ظهور المدينة كوجهة مفضلة في جميع أنحاء العالم أثناء جائحة كوفيد.

أجرى فاركي محادثات لبيع بعض حصته في "جيمس" في 2020، لكنه عانى للعثور على مشترين وسط الوباء، مع إغلاق المدارس والجامعات في إطار عمليات الإغلاق العالمية.

وكانت الشركة درست أيضاً الإدراج في سوق الأوراق المالية في 2019، لكن لم تُنفذ هذه الخطط بسبب تحرك دبي لتجميد الرسوم المدرسية بشكل غير متوقع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بـ4 رواد فضاء.. ثالث رحلة تجارية تشق طريقها بنجاح نحو محطة الفضاء الدولية بـ4 رواد فضاء.. ثالث رحلة تجارية تشق طريقها بنجاح نحو محطة الفضاء الدولية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط