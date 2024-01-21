ارتفاع أرباح "المراعي" الفصلية 4% إلى 370.7 مليون ريال

أظهرت النتائج المالية السنوية الموحدة لشركة المراعي ارتفاع صافي الربح بنسبة 4.19% في الربع الرابع من 2023، إلى نحو 370.72 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 355.82 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وتراجع صافي الربح على أساس ربعي، بنسبة 23.76% مقارنة بصافي ربح نحو 486.26 مليون ريال في الربع الثالث من 2023.

وأرجعت الشركة ارتفاع صافي الربح في الربع الرابع من 2024، على أساس سنوي، إلى عدة عوامل منها ارتفاع الأرباح التشغيلية بنسبة 5% بسبب نمو المبيعات والذي شهد استمراراً في استقرار تكلفة السلع. وساهم الضبط العام للتكاليف والنفقات، بما في ذلك النفقات العامة والإدارية، في استقرار الأرباح التشغيلية.

ويعود كذلك إلى الاستفادة جزئياً من الاستحواذ الكامل لعمليات الشركة في كلٍ من مصر والأردن خلال العام 2023.

وذكرت أن ارتفاع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 4% جاء بالرغم من ارتفاع تكاليف التمويل.

وأثمر أداء "المراعي" في أسواقها الرئيسية بدول الخليج وخاصة في المملكة العربية السعودية إلى تسجيل نموٍ سنوي في الإيرادات بنسبة 5%، ويعزى ذلك إلى النمو في قطاع الدواجن، متبوعاً بنمو قطاع الألبان. ومع ذلك، انخفض نمو الإيرادات للمجموعة إلى 2% بسبب انخفاض مبيعات الأعلاف في أميركا الشمالية وانخفاض العائدات من مصر بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري.

وارتفع صافي أرباح "المراعي" بنسبة 18.34% في 2023، إلى نحو 2.05 مليار ريال، مقارنة بنحو 1.76 مليار ريال في 2022.