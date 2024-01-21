سام ألتمان يطرق أبواب الشرق الأوسط لجمع تمويل

يعتزم الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان استخدام التمويل الذي يسعى لجمعه والذي يقدر بمليارات الدولارات لإنشاء مجمع مصانع لأشباه الموصلات، وفق ما أشارت مصادر لوكالة "بلومبرغ".

وطرق ألتمان أبواب الشرق الأوسط، وأجرى محادثات مع العديد من المستثمرين العالميين بخصوص هذا التمويل بما فيها G42 التي يقع مقرها في أبوظبي ومجموعة سوفت بنك.

ومن المقرر أن يعمل المشروع مع شركات كبرى مصنعة للرقائق الإلكترونية.