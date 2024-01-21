شراكة بين "سابك" و"فوجيان" الصينية لتطوير مجمع بتروكيماويات بـ 6.4 مليار دولار

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، اليوم الأحد، عن القرار الاستثماري النهائي بتطوير مجمع بتروكيماويات في منطقة فوجيان الصينية بالشراكة بين شركة سابك للاستثمارات الصناعية المملوكة بالكامل لـ"سابك" بنسبة 51% وبين شركة فوجيان بتروكيمكال بنسبة 49%.

وأوضحت "سابك" في بيان لها على "تداول السعودية"، أن المجمع سيتألف من وحدة تكسير متعددة اللقيم بسعة متوقعة تصل إلى 1.8 مليون طن كحد أقصى من الإيثيلين.

وذكرت أن المجمع يحتوي كذلك على سلسلة من المصانع التحويلية عالية المعايير تشمل جلايكول الإيثلين والبولي إيثيلين والبولي بروبلين والبوليكربونات إضافة إلى وحدات متعددة أخرى باستخدام أفضل التقنيات العالمية منها تسع تقنيات مملوكة لشركة "سابك".

وحسب البيان، تقدر التكلفة المتوقعة لهذا المشروع بنحو 6.4 مليار دولار، ومن المتوقع البدء في إنشاء المشروع خلال النصف الأول من العام 2024 على أن يبدأ التشغيل التجريبي في النصف الثاني من العام 2026 المتوقع أن تكون مدته ستة أشهر.

وتوقعت سابك، أن الأثر المالي سينعكس على نتائج الشركة بعد اكتمال المشروع والبدء في التشغيل التجاري في النصف الأول من العام 2027.

وأفادت الشركة بأنها ستقوم بتمويل المشروع عن طريق القروض المالية إضافة إلى التدفقات النقدية للشركة.

وكانت سابك أعلنت في سبتمبر 2018 توقيع مذكرة تفاهم مع إقليم فوجيان في جمهورية الصين لتحديد أطر التعاون بين الطرفين لتطوير مجمع للبتروكيماويات في منطقة فوجيان الصينية.