"أرزان" تنفي اعتزامها بيع حصة في "الأنظمة الآلية"
رداً على استفسار من بورصة الكويت
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نفت شركة "أرزان" المالية للتمويل والاستثمار بالكويت، اليوم الأحد، تقارير إعلامية حول اعتزامها بيع حصتها في أسهم شركة الأنظمة الآلية، وفقاً لـ"وكالة أنباء العالم العربي".
وقالت "أرزان" في بيان ردا على استفسار من بورصة الكويت، إنها لا تنوي في الوقت الراهن بيع حصتها ولا تجري مفاوضات مع أي طرف آخر لبيع الحصة مشيرة إلى أنها تمتلك 7% فقط من أسهم شركة الأنظمة الآلية.
كانت البورصة الكويتية علقت في وقت سابق من جلسة اليوم تداول أسهم شركتي "أرزان" وشركة "الأنظمة الآلية" بعد تداول الأنباء قبل أن تعيد التداول عليها بعد البيان.
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