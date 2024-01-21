"أسمنت تبوك" و"أسمنت الجوف" تعلنان الأثر المالي لزيادة أسعار منتجات الوقود

أعلنت شركتا أسمنت تبوك، وأسمنت الجوف عن الأثر المالي المتوقع لتعديل شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) أسعار بيع منتجات الوقود بخصوص استلامها إشعاراً بتعديل أسعار بيع منتجات الوقود المستخدمة في الإنتاج اعتبارا من 1 يناير الجاري.

وقالت شركة أسمنت تبوك في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد إن الأثر المالي المباشر يقدر بارتفاع 12% تقريباً في تكلفة الإنتاج.

وأكدت الشركة على أنها ستعمل خلال الفترة القادمة على بحث سبل تقليل الأثر المالي لهذا التعديل على النتائج المالية.

بينما أعلنت شركة أسمنت الجوف أن الأثر المالي لزيادة أسعار الوقود يقدر بارتفاع التكاليف الإجمالية بنسبة 9% بناءً على أخر قوائم مالية مراجعة.

وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، أنها تقوم بتشغيل نظام الوقود البديل وتسعى لرفع طاقتهِ التشغيلية حيث سيكون له أثر إيجابي برفع كميات الإنتاج، كما تعمل الشركة على تنفيذ مشروع الطاقة المتجددة والذي سيكون له أثر في توفير جزء كبير من الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء، كما تجري دراسة نظام استغلال الطاقة الحرارية المفقودة (WHR).

وأكدت الشركة أنها ستعمل خلال الفترة القادمة على بحث سبل تقليل الأثر المالي لهذا التعديل، وستستمر في تنفيذ خططها لخفض التكاليف ورفع كفاءة الإنتاج والتشغيل، كما أنها ستعمل مع الجهات الحكومية في بحث سبل تنويع مصادر الطاقة.