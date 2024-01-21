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"السعودي الفرنسي" يجمع 700 مليون دولار من طرح صكوك

بعائد سنوي 5%

دبي - العربية.نت
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أعلن البنك السعودي الفرنسي عن انتهاء طرحه للصكوك المقومة بالدولار الأميركي ضمن برنامج إصدار الصكوك الخاص به.

وقال البنك في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن قيمة الطرح بلغت 700 مليون دولار، بعدد إجمالي 3500 صك على أساس الحد الأدنى لفئة العملة وحجم الإصدار.

وأضاف أن القيمة الاسمية للصك بلغت 200 ألف دولار.

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ويبلغ عائد الصك 5% سنوياً ومدة استحقاق الصك 5 سنوات.

يمكن استرداد الصكوك قبل تاريخ الاستحقاق في حالات معينة كما هو مفصّل في تعميم الطرح الأساسي فيما يتعلق بالصكوك وبرنامج إصدار الصكوك.

وسيتم إدراج الصكوك في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن للأوراق المالية.

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