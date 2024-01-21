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المعمر لأنظمة المعلومات مناسبة
شعار شركة المعمر لأنظمة المعلومات " إم آي إس"
سوق السعودية

"إم أي إس" تستثمر 5 ملايين دولار في شركة "Anthropic"

يعد جزءاً من جولة تمويل السلسلة "D" للشركة الناشئة

دبي- العربية.نت
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قالت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم أي إس" إنها استثمرت مبلغ 5 ملايين دولار أميركي في شركة (Anthropic).

وذكرت في بيان لـ"تداول السعودية "، اليوم الأحد، أن هذا الاستثمار يعد جزءًا من جولة تمويل السلسلة D من (Anthropic) بتقييم ما قبل النقد بقيمة 15 مليار دولار أميركي "56 مليار ريال"، وقد تم تقديم المشورة بشأن الصفقة من قبل شركة Decisive Capital Management، جنيف، سويسرا.

وكانت الشركة قد أعلنت بتاريخ 11 يناير الجاري عن قرار مجلس إدارتها بالموافقة على تخصيص مبلغ 40 مليون ريال لغرض تكوين محفظة استثمارية من خلال التمويل الذاتي للاستثمار في الشركات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي وذلك للاستفادة من فرص النمو في هذا المجال الواعد.

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وأشارت إلى أن الكثير من المحللين يعتبر أن شركة Anthropic واحدة من الشركات الرائدة في مجال نموذج اللغة الكبير (LLM)، حيث تجسد الخبرة والابتكار في معالجة اللغات المتقدمة،وتحظى الشركة بدعم كبار المستثمرين في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مثل Menlo Ventures وGoogle وAmazon وSalesforce Ventures وغيرها.

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