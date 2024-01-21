"بترورابغ": الإجراءات التصحيحية لتراكم الخسائر تحت الدراسة والإعداد

قالت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) إن الإجراءات التصحيحية بخصوص بلوغ خسائرها المتراكمة 38.34% من رأس المال، تحت الدراسة والإعداد.

وأضافت في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، أنها ستعلن هذه الإجراءات ضمن الإعلان الخاص بالقوائم المالية السنوية للعام المالي 2023 والذي سيتم نشره خلال الربع الحالي.

وأعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ" عن بلوغ خسائرها المتراكمة 38.34% من رأس المال البالغ 16.71 مليار ريال بناءً على النتائج المالية غير المدققة لشهر ديسمبر 2023م والذي تم إقفالها في تاريخ 16 يناير 2024م.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، يوم الثلاثاء 16 يناير الجاري، إن إجمالي خسائرها المتراكمة بلغ 6.4 مليار ريال.

وعزت الشركة ارتفاع الخسائر إلى أسباب رئيسية، أولها ظروف السوق الصعبة التي أثرت سلبا على هوامش كل من المنتجات المكررة والبتروكيماوية، وثانيا الإيقاف المجدول لوحدات المرحلة الثانية بدءاً من 1 ديسمبر 2022 إلى 23 يناير 2023.

وتابعت :"الإيقاف غير المخطط لوحدة تكسير الإيثان بدءاً من 1 مارس 2023 إلى 20 مارس 2023 ، لإجراء الصيانة اللازمة لتعزيز موثوقية المصنع وكذلك الإيقاف غير المخطط له لوحدة تكسير الاوليفينات بالمُحفزات (HOFCC) لإجراء الإصلاحات والصيانة اللازمة خلال شهر ديسمبر".

وأضافت أن من بين الأسباب أيضا، تكوين مخصص لمرة واحدة بقيمة 365.7 مليون ريال خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023، يتعلق بمطالبة رفعها طرف ثالث ضد الشركة، وأخيرا الزيادة الكبيرة في تكاليف التمويل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

وأشارت إلى أنه سيتم تطبيق الاجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأسمالها.