"تبوك" الزراعية تطلق خطة استراتيجية تتضمن 9 محاور

أعلنت شركة "تبوك" الزراعية عن قرار مجلس الإدارة باعتماد الخطة الاستراتيجية للفترة المقبلة من 2024 وحتى عام 2030، حيث تتضمن الاستراتيجية المواءمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وبحسب بيان على "تداول" السعودية، فإن الشركة تسعى إلى تحقيق الريادة والاستدامة في قطاع الأغذية والاستثمارات الزراعية بالاستفادة من موقعها الجغرافي ومواردها عبر تنويع الإيرادات التي تساهم في تعظيم الاستفادة من الأصول المتوفرة لدى الشركة وتعظيم العائد للمساهمين.

وتهدف الاستراتيجية إلى الدخول في شراكات استراتيجية نوعية تساهم في تحقيق تنمية مستدامة عبر إضافة أنشطة جديدة والتركيز على المنتجات ذات الميزة التنافسية.

هذا وتحتوي الاستراتيجية على محاور ومستهدفات أساسية من أبرزها: زيادة وتحسين الانتاج الزراعي وتطوير منتجاته واستدامتها بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي للمملكة العربية السعودية.

كما تهدف الشركة إلى زيادة وتعزيز الاستثمار في تجارة المواد الغذائية، والتوسع في مجال الصناعات الغذائية، واعتماد الادارة المثلى للتكاليف وزيادة الايرادات وتنويعها، تعزيز العلامة التجارية ومنافذ التوزيع وتطوير العلاقة مع العملاء وأصحاب المصلحة.

وتتطلع الشركة إلى عقد شراكات استراتيجية ولوجستية، وتوظيف التقنية الحديثة والتحول الرقمي بما يحقق التميز التشغيلي والقيمة المضافة للعملاء وإدخال تقنيات زراعية حديثة، وتحقيق التميز المؤسسي في العمليات الادارية و التشغيلية بما يعزز الابتكار والاستدامة والاستفادة المثلى لأصول الشركة، وتفعيل قيادة المتطلبات والحلول التمويلية بما يحقق الإستراتيجية.