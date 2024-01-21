"جبل عمر" تتسلم رخصة تشغيل البرج الثاني من فندق "جميرا"

أعلنت شركة جبل عمر للتطوير عن استلامها رخصة وزارة السياحة السعودية لتشغيل البرج الثاني من فندق جبل عمر جميرا بتصنيف 5 نجوم.

وقالت "جبل عمر" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن البرج يضم 244 غرفة وجناحا، بالإضافة إلى مطعم ومقهى وغرف اجتماعات وخدمة رجال الأعمال ومصلى ومركز لياقة بدنية.

ويتكون فندق جبل عمر جميرا من 4 أبراج، يضم كل منهما 19 طابقا، مجاورة بشكل مباشر الحرم الشريف.

وتعمل الشركة حالياً على تسليم البرجين المتبقية للمشغّل واستكمال الإجراءات اللازمة للحصول على تصاريح الجهات المعنية لتشغيلها.

وتوقعت أن يكون لتشغيل الفندق أثر مالي إيجابي على إيرادات الشركة خلال العام 2024م.