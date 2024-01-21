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مصنع جمجوم فارما
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سوق السعودية

"جمجوم فارما" توافق على تقديم ضمان بـ 17.7 مليون ريال لمشروعها المشترك في الجزائر

لتمكين المشروع من الحصول على تمويل بقيمة إجمالية 36.2 مليون ريال

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة مصنع جمجوم للأدوية "جمجوم فارما"عن قرار مجلس إدارة الشركة الصادر في 18 يناير 2024 بالموافقة على إصدار ضمان الشركة لمصلحة مصرف نتكسيس الجزائر من أجل تمكين المشروع المشترك من الحصول على تمويل مستمر قصير الأجل متوافق مع الشريعة بقيمة إجمالية 1.3مليار دينار جزائري أي ما يقارب 36.2 مليون ريال سعودي .

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن الغرض من التمويل البنكي دعم المصاريف التشغيلية قصيرة الأجل للمصنع.

ويخضع ضمان الشركة الذي تمت الموافقة عليه من مجلس الإدارة إلى قوانين دولة الجزائر، ويتضمن مسؤولية الشركة في حدود حصتها في رأسمال المشروع المشترك، بحيث ينحصر ضمانها في نطاق مبلغ 637 مليون دينار جزائري، أي ما يقارب 17.7 مليون ريال سعودي.

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تجدر الإشارة إلى أن أعضاء مجلس إدارة الشركة، محمود يوسف جمجوم، ومحمد يوسف جمجوم وأحمد يوسف جمجوم أطراف ذوعلاقة حيث يشغل كل منهم مقعد عضو في مجلس إدارة شركة المساهمة جمجوم ألجيريا للدواء.

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