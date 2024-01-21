"سمو العقارية" تحصل على رخصة البيع على الخارطة لمشروع "أريم السكني"

أعلنت شركة سمو العقارية عن صدور رخصة البيع على الخارطة لمشروع "أريم السكني "برقم 197/أ" بتاريخ 18 يناير 2024، وفق بيان الشركة لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد.

وكانت "سمو العقارية" قد وقعت بتاريخ 20 نوفمبر 2022، اتفاقية تطوير مع الشركة الوطنية للإسكان لبناء وحدات سكنية (فلل) على الارض المخصصة للشركة في المنطقة رقم 8 من مخطط بوابة مكة السكني الواقع في مدينة مكة المكرمة ومساحتها نحو 88.56 ألف متر مربع.

وذكرت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" آنذاك تكلفة المشروع 377 مليون ريال، وسيتم تمويله بشكل رئيسي اعتمادا على نظام البيع على الخارطة وجزئيا على التمويل الذاتي.

وتوقعت الانتهاء من إنشاء المشروع خلال 42 شهرا من تاريخ سريان الاتفاقية اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ توقيعها، على أن يكون للمشروع تأثير إيجابي على نتائج الشركة بعد صدور رخصة البيع على الخارطة وبدء البيع والتنفيذ .