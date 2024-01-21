"كوور بي" للتكنولوجيا تطلق أعمالها في السعودية والإمارات ومصر

كشفت شركة كوور بي للتكنولوجيا الرقمية، عن إطلاق أعمالها في 3 أسواق رئيسية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا؛ هي السعودية، والإمارات، ومصر.

وذكرت الشركة في بيان، اليوم الأحد، أنها تهدف مساعدة الأسواق على التحول إلى اقتصادات رقمية بوتيرة متسارعة، وتكلفة أقل، وتعزيز الوجود الرقمي للبنوك والمؤسسات المالية.

وأفادت الشركة بأنها تركز على استراتيجية توسعية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا انطلاقا من خبرات الشركاء المؤسسين في قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية الإلكترونية في أكثر من 10 دول حول العالم، والتي تشمل السوق الأميركية وعددا من الدول في أوروبا، ومنطقة الشرق الأوسط.

وكشفت أنها تستهدف التغلب على قيود الأنظمة التقليدية، والاستفادة من التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.