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ميار القابضة
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سوق السعودية

"ميار القابضة" تسحب ملف طلب زيادة رأس المال من هيئة السوق المالية

ستعيد تجهيزه و تقديمه بعد استكمال متطلبات إضافية

دبي - العربية.نت
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طلبت شركة ميار القابضة عن الشركة سحب ملف طلب زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، و المقدم إلى هيئة السوق المالية بتاريخ 6 ديسمبر الماضي .

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد إنها طلبت سحب الملف بسبب المتطلبات الإضافية من قبل هيئة السوق المالية، حيث تنوي الشركة تجهيز المتطلبات وإعادة التقديم بأقرب وقت ممكن، وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات ذات صلة في حينها.

وكان الملف الذى قدمته الشركة إلى هيئة السوق المالية يوم 6 ديسمبر 2023، يتضمن طلبا لموافقة الهيئة على زيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية بمبلغ 110 ملايين ريال.

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