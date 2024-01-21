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البحر الأحمر

توترات البحر الأحمر تدفع "ميرسك" لوقف المزيد من الخدمات

وقف خط الملاحة الذي يربط موانئ في الإمارات وسلطنة عمان والهند وجيبوتي والسعودية

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة ميرسك أنها ستتوقف عن خدمة البحر الأحمر من خلال خط الملاحة "النيل الأزرق السريع" الذي يربط موانئ في الإمارات وسلطنة عمان والهند وجيبوتي والسعودية.

وستقوم الشركة بتعليق الحجوزات مؤقتًا من وإلى جيبوتي من عدد من الوجهات.

كما ستتوقف عن قبول الحجز من وإلى عدد من المناطق تشمل بربرة والحديدة وعدن.

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كانت "ميرسك" قد أوقفت عمليات العبور عبر البحر الأحمر في وقت سابق بسبب هجمات الحوثيين.

وتسببت الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية على السفن التجارية ردا على حرب إسرائيل على قطاع غزة في إبطاء حركة التجارة بين آسيا وأوروبا، ولم تؤد هجمات الولايات المتحدة على الحوثيين إلى حل الأزمة.

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