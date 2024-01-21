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ذكاء اصطناعي

"xAI" التابعة لإيلون ماسك تحصل على تعهدات بـ 500 مليون دولار

تطور روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي Grok

دبي - العربية.نت
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حصلت شركة الذكاء الاصطناعي xAI التابعة للملياردير إيلون ماسك على تعهدات بقيمة 500 مليون دولار من المستثمرين، فيما أن المبلغ الإجمالي الذي تهدف الشركة للحصول عليه هو مليار دولار.

وتناقش الشركة تقييماً يتراوح من 15 و20 مليار دولار، رغم أن الشروط قد تتغير في الأسابيع المقبلة وفق ما أشارت مصادر لوكالة "بلومبرغ".

إلا أن ماسك وصف التقرير بأنه أخبار خاطئة.

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وتطور xAI في الوقت الحالي روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي Grok، وهو رد إيلون ماسك على ChatGPT من OpenAI، أو Bard من غوغل.

ووفقًا لموقعه الإلكتروني، يتمتع Grok بشخصية متمردة ويجيب على الأسئلة المثيرة التي لا تتعامل معها روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي الأخرى.

وكان المنتج قيد التطوير لمدة شهرين فقط، ومن المفترض إصداره في النسخة التجريبية قريبًا لمشتركي +X Premium.

ويتميز روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي بأنه يسحب المعلومات في الوقت الفعلي من إكس من أجل تشغيل بعض استجاباته وتحديث معرفته وتحسين ردوده.

ويوضح الإيداع المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية أن الحد الأدنى للاستثمار المقبول من أي مستثمر خارجي هو مليوني دولار.

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