أرباح "ديار للتطوير" الإماراتية تقفز 206% إلى440.7 مليون درهم العام الماضي

أعلنت "ديار للتطوير" الإماراتية المدرجة ببورصة دبي اليوم الاثنين أن أرباحها الصافية زادت 206%، إلى 440.7 مليون درهم في 2023 بأكمله بعدما حققت 144.2 مليون درهم في السنة السابقة.

وأضافت الشركة في إفصاح لبورصة دبي أن إيراداتها الإجمالية زادت بنسبة 56%، إلى 1.254 مليار درهم في العام الماضي بالمقارنة مع 803.4 مليون درهم في 2022.

وعزت الشركة نمو الإيرادات إلى ارتفاع إيرادات التطوير العقاري إلى 412 مليون درهم إماراتي، بفضل التقدم المحرز في عمليات إنشاء المشاريع، بالإضافة إلى قوة المبيعات في عام 2023 وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وكشفت ديار عن زيادة نسبتها 15%، على أساس سنوي في العوائد الناتجة عن وحدات أعمال أخرى خلال عام 2023.

ونقل الإفصاح عن سعيد محمد القطامي الرئيس التنفيذي للشركة قوله "شكل 2023 عاما، شهد إطلاق مجموعة من المشاريع الجديدة في مواقع رئيسية ومنها مشروع مار كاسا الفاخر، في مدينة دبي الملاحية بقيمة 1.1 مليار درهم إماراتي، حيث تم بيعه بالكامل في وقت قياسي بعد إطلاقه في شهر مارس العام الماضي".

وأضاف أن الشركة زادت وتيرة المشاريع ومختلف عمليات البناء حفاظا على سجلها في تسليم المشاريع ضمن الجدول الزمني المحدد".