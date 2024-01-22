استطلاع: 45% من الشركات الإماراتية تعرضت لهجمات سيبرانية في 2023

قالت ديل تكنولوجيز، اليوم الاثنين، إن مؤشرها العالمي لحماية البيانات أشار إلى أن حوالي 45% من المؤسسات الإماراتية تعرضت لهجمات أو حوادث سيبرانية حالت دون وصولها إلى بياناتها خلال 2023.

وأضافت الشركة في بيان صحافي أن استطلاع المؤشر، الذي شمل 1500 من صانعي القرار في مجالي تكنولوجيا المعلومات وأمن تكنولوجيا المعلومات، أظهر أن التكاليف المرتبطة بالهجمات السيبرانية والحوادث الأمنية ذات الصلة تضاعفت لتبلغ 1.41 مليون دولار في 2023 مقارنة مع 660 ألف دولار في العام السابق.

لكن البيان أوضح أن غالبية المشاركين في الاستطلاع في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا أشاروا إلى أن تعطل تكنولوجيا المعلومات أمر شائع وقالوا إن مؤسساتهم واجهت أحد أشكاله في 2023، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.

وأضاف المشاركون أن اضطرابات أنظمة تكنولوجيا المعلومات بما يشمل فقدان البيانات كلفت ما متوسطه 2.61 مليون دولار في عام 2023، وشكلت ما معدله 26 ساعة من التوقف غير المخطط له.

وأشار البيان إلى أن الخروقات الأمنية الخارجية كانت هي السبب الأكثر ذكرا لفقدان البيانات أو تعطل الأنظمة داخل المؤسسات في الإمارات.

وذكر البيان أن 65% من المشاركين في الاستطلاع بدولة الإمارات قالوا إن دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في أنظمتهم سيوفر أفضلية للأمن السيبراني في مؤسساتهم.

وفيما يخص التعقيدات الإضافية التي ستصاحب دمج الذكاء الاصطناعي، قال 88% من المشاركين إن تبني هذه التكنولوجيا سيولد كميات كبيرة من البيانات الجديدة، في حين أشار 92% من المشاركين من الإمارات إلى أن هذه التكنولوجيا ستؤدي إلى تضخيم قيمة أنواع محددة من البيانات.

وقال مدير عام شركة دل تكنولوجيز في الإمارات، وليد يحيى: "تتجه الشركات في الإمارات بشكل متزايد نحو تبني حلول السحابة المتعددة ونماذج عمل هجينة، كما تقوم باستكشاف الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلا أن تأمين الأصول الرقمية في هذا السياق ينطوي على تعقيدات أكثر. وفي مشهد الأعمال الذي نعيشه اليوم من حولنا والذي يمتاز بحالة مستمرة من تهديد الهجمات السيبرانية، ينبغي على صناع القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات الاهتمام بتنفيذ تدابير تعزز مرونة عملياتهم".

وقال البيان إن ردود المشاركين فيما يخص هجمات برامج الفدية تشير إلى ثقة زائدة بشأن عواقب الاختراق، إذ يعتقد 87% منهم أن بإمكانهم استعادة جميع بياناتهم، إذا دفعوا الفدية المطلوبة في حالة تعرض مؤسساتهم لهجوم من ذلك النوع بينما ويعتقد 80% أنهم لن يتعرضوا للهجوم مرة أخرى بمجرد دفع الفدية.

وأشار 99% من المشاركين من الإمارات إلى أن لدى مؤسساتهم بوليصة تأمين ضد برامج الفدية، ولكن ستة بالمئة فقط ممن تعرضوا للهجوم قالوا إن مؤسساتهم حصلت على تعويضات كاملة من خلال تلك البوليصة.

لكن البيان نقل عن المشاركين في الاستطلاع تحذيرهم الشديد من بوليصة التأمين ضد برامج الفدية، حيث ذكر 59% منهم أن على مؤسساتهم أن تتبنى أفضل الممارسات للوقاية من التهديدات السيبرانية، وقال 37% منهم إن البوليصة التي بحوزتهم خفضت من قيمة المطالبات التأمينية، بينما قال 44% منهم إن سيناريوهات معينة أبطلت بوليصة التأمين التي يمتلكونها.