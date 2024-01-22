انقطاع الاتصالات في قطاع غزة للمرة العاشرة منذ بدء الحرب
أرجعته شركة الاتصالات الفلسطينية إلى استمرار العدوان وتصاعده
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) مساء اليوم الاثنين انقطاع خدمات الاتصالات مع قطاع غزة، وذلك للمرة العاشرة منذ بدء الحرب.
وقالت الشركة في بيان على فيسبوك "نأسف للإعلان عن انقطاع خدمات الاتصالات مع قطاع غزة للمرة العاشرة منذ السابع من أكتوبر، بسبب استمرار العدوان وتصاعده على مختلف مناطق القطاع الحبيب".
كانت الشركة قد أفادت يوم الجمعة بأن خدمات الاتصالات بدأت تعود تدريجيا إلى مناطق مختلفة في قطاع غزة بعد انقطاعها في وقت سابق، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.
وأشارت الشركة إلى مقتل اثنين من أفراد طواقمها الفنية خلال عملية الإصلاح الأخيرة جراء استهدافهما بقذيفة مباشرة، ما يرفع عدد قتلى موظفيها إلى 14 منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة.
-
هيئة قناة السويس تجري إصلاحات لسفينة تعرضت لهجوم صاروخيتعرض بدن السفينة اليونانية زوجرافيا لأضرار في البحر الأحمر اقتصاد
-
أرباح "ديار للتطوير" الإماراتية تقفز 206% إلى440.7 مليون درهم العام الماضيارتفعت إيراداتها الإجمالية بنسبة 56% إلى 1.25 مليار درهم شركات
-
عقوبات أميركية وبريطانية وأسترالية تستهدف حركة حماسالعقوبات الأميركية شملت أيضاً جماعة كتائب حزب الله العراقية وشركة فلاي بغداد ... اقتصاد