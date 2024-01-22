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شعار شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) نابلس‏، ‏فلسطين‏‏- (صفحة الشركة بفيسبوك)
شعار شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) في مدينة نابلس‏ (صفحة الشركة بفيسبوك)
الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

انقطاع الاتصالات في قطاع غزة للمرة العاشرة منذ بدء الحرب

أرجعته شركة الاتصالات الفلسطينية إلى استمرار العدوان وتصاعده

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) مساء اليوم الاثنين انقطاع خدمات الاتصالات مع قطاع غزة، وذلك للمرة العاشرة منذ بدء الحرب.

وقالت الشركة في بيان على فيسبوك "نأسف للإعلان عن انقطاع خدمات الاتصالات مع قطاع غزة للمرة العاشرة منذ السابع من أكتوبر، بسبب استمرار العدوان وتصاعده على مختلف مناطق القطاع الحبيب".

كانت الشركة قد أفادت يوم الجمعة بأن خدمات الاتصالات بدأت تعود تدريجيا إلى مناطق مختلفة في قطاع غزة بعد انقطاعها في وقت سابق، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.

وأشارت الشركة إلى مقتل اثنين من أفراد طواقمها الفنية خلال عملية الإصلاح الأخيرة جراء استهدافهما بقذيفة مباشرة، ما يرفع عدد قتلى موظفيها إلى 14 منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة.

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