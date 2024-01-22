شركة تابعة لـ"لدن للاستثمار" توقع عقد مشروع بـ 80.5 مليون ريال

أعلنت شركة لدن للاستثمار عن توقيع شركة بلت الصناعية "شركة تابعة" عقدا مع شركة كدانة للتنمية والتطوير شركة تابعة للهيئة العليا لتطويرمكة المكرمة لإنشاء برج مجمع دورات مياه بمنشأة الجمرات وقيمة العقد 80.58 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وذكرت في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أن المشروع يشمل بناء 16 طابقا من دورات مياة لخدمة حجاج بيت الله الحرام في مشعر منى بمنشأة الجمرات وتطوير حدود المبنى والمنطقة المحيطة به وربطها بمنشأة الجمرات لتسهيل دخول وخروج الحجاج.

أوضحت أن مده المشروع 415 يوما من تاريخ الترسية، وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي الإيجابي للمشروع على القوائم المالية للعام 2024.