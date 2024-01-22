اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شركة لدن للاستثمار
شعار شركة لدن للاستثمار
سوق السعودية

شركة تابعة لـ"لدن للاستثمار" توقع عقد مشروع بـ 80.5 مليون ريال

لإنشاء برج مجمع دورات مياه بمنشأة الجمرات

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

أعلنت شركة لدن للاستثمار عن توقيع شركة بلت الصناعية "شركة تابعة" عقدا مع شركة كدانة للتنمية والتطوير شركة تابعة للهيئة العليا لتطويرمكة المكرمة لإنشاء برج مجمع دورات مياه بمنشأة الجمرات وقيمة العقد 80.58 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وذكرت في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أن المشروع يشمل بناء 16 طابقا من دورات مياة لخدمة حجاج بيت الله الحرام في مشعر منى بمنشأة الجمرات وتطوير حدود المبنى والمنطقة المحيطة به وربطها بمنشأة الجمرات لتسهيل دخول وخروج الحجاج.

أوضحت أن مده المشروع 415 يوما من تاريخ الترسية، وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي الإيجابي للمشروع على القوائم المالية للعام 2024.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مظاهرات في كافة أنحاء فرنسا ضد قانون الهجرة الجديد مظاهرات في كافة أنحاء فرنسا ضد قانون الهجرة الجديد
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط