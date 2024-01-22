مجلس إدارة "إنفستكورب كابيتال" يبحث توزيع أرباح بنسبة 8% من صافي قيمة الأصول

أعلنت إنفستكورب كابيتال المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الاثنين، أن مجلس إدارتها سيجتمع في 11 فبراير /شباط المقبل لمناقشة توزيع أرباح مؤقتة على المساهمين بنسبة 8%، من صافي قيمة أصول الشركة.

وقالت الشركة التابعة لمجموعة إنفستكورب البحرينية في بيان إن التوزيع سيكون رهنا بتوافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع والأرباح والعوامل الأخرى ذات الصلة على النحو الذي تحدده الشركة، وفق وكالة أنباء العالم العربي (AWP).

ونقل البيان عن المدير المالي في انفستكورب كابيتال، عباس ريزفي، قوله "في الاكتتاب العام الأولي التزمنا بمنح الساهمين فرصا استثمارية استثنائية وعائدات ثابتة، ونؤكد عزمنا على تسديد الدفعة الأولى من الأرباح في شهر مارس/ آذار بعائد سنوي نسبته 8% من صافي قيمة أصول الشركة، رهنا بموافقة مجلس الإدارة".

وأضاف أن توزيعات الأرباح المتوقعة للسنة المالية 2024 من المنتظر أن تؤدي إلى عائد فعلي "يصل إلى 10%، لمستثمري السوق العامة للسنة المالية 2024 المنتهية في 30 يونيو/ حزيران 2024".

وكانت شركة أبوظبي الأول للأوراق المالية قد أوصت مؤخرا بشراء سهم شركة "إنفستكورب كابيتال".