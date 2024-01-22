"إم.إم غروب" توقع اتفاقا لتوزيع مركبات "تاتا" الهندية في مصر

أعلنت شركة إم.إم غروب للصناعة والتجارة العالمية (إم.تي.آي)، اليوم الاثنين، عن تشكيل تحالف استراتيجي مع تاتا موتورز الهندية لتوزيع المركبات التجارية في مصر.

وقالت إم.تي.آي في بيان لبورصة مصر إن هذا التحالف سيبيع ويخدم مجموعة واسعة من الشاحنات في شرائح من 4 إلى 60 طنا بأنماط متنوعة.

وإم.تي.آي بحسب البيان هي الوكيل المعتمد للمركبات التجارية لشركة تاتا موتورز في مصر، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وأضافت أنها ستبدأ من خلال هذه الشراكة بيع وخدمة مركبات تاتا التجارية في جميع أنحاء البلاد.

وقال البيان إن تاتا موتورز تعمل منذ أكثر من 7 عقود في تصنيع المركبات التجارية، وهي شركة رائدة في وطنها الهند، ولها حضور في أكثر من 44 دولة من دول رابطة جنوب شرق آسيا، وكذلك في رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي، والشرق الأوسط وإفريقيا، وأميركا اللاتينية.

وقال خالد محمود الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إم.تي.آي "يسرنا أن نعلن عن اتفاقية التوزيع الجديدة مع شركة تاتا موتورز، والتي تمثل علامة فارقة لشركتنا وتتيح فرصا شيقة للنمو والتوسع في سوق المركبات التجارية في مصر... من خلال إتاحة منتجات تاتا موتورز واسعة الانتشار ذات الثقة العالية، سنتمكن من تلبية مجموعة أوسع من احتياجات العملاء وتفضيلاتهم، وبالتالي تعزيز ميزتنا التنافسية في السوق".

وأضاف "تتماشى اتفاقية التوزيع مع أهدافنا الاستراتيجية المتمثلة في توسيع تواجدنا في قطاع المركبات التجارية وتنويع محفظة منتجاتنا".