هاباغ لويد: سنواصل توجيه السفن حول رأس الرجاء الصالح

قالت مجموعة الشحن الألمانية هاباغ لويد اليوم الاثنين إنها ستواصل توجيه سفنها للإبحار حول رأس الرجاء الصالح حتى إشعار آخر، على خلفية هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.

وأضافت الشركة "نواصل مراقبة الوضع ومراجعته باستمرار. وبمجرد أن تتغير الظروف ويصبح الوضع آمنا مرة أخرى سنوجه سفننا عبر البحر الأحمر وقناة السويس".

وتتجنب هاباغ لويد مثل شركات منافسة أخرى منطقة البحر الأحمر بعدما بدأت جماعة الحوثي اليمنية استهداف السفن التجارية تضمانا مع حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) ما أدى إلى اضطراب في حركة التجارة العالمية.

جدير بالذكر أن شركتي "هاباغ لويد" و"ميرسك" للشحن البحري، قالتا، إنهما لم تبرما أي اتفاقيات مع الحوثيين المتحالفين من إيران لتفادي تعرض سفنهما لهجمات في البحر الأحمر.

ونفت الشركتان تقريرا ذكر أن بعض شركات الشحن بدأت في إبرام مثل هذه الصفقات.