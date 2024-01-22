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أسمنت ينبع
أسمنت ينبع
سوق السعودية

"أسمنت ينبع": تعديل أسعار الوقود سيرفع تكاليف الإنتاج 13%

أكدت أنها مستمرة في تنفيذ خططها لخفض التكاليف ورفع كفاءة الإنتاج والتشغيل

دبي - العربية.نت
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قالت شركة أسمنت ينبع، إن تعديل أسعار منتجات الوقود المستخدم في عملياتها التشغيلية، ابتداءً من الأول من يناير 2024، سيؤدي إلى زيادة التكلفة بنسبة 13%.

وذكرت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أن الأثر المالي المباشر في تكلفة الإنتاج يقدر بارتفاع 13%.

وأكدت أنها ستعمل خلال الفترة القادمة على البحث عن سبل لتقليل الأثر المالي لهذا التعديل على النتائج المالية.

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وأوضحت الشركة أنها مستمرة في تنفيذ خططها لخفض التكاليف ورفع كفاءة الإنتاج والتشغيل.

جدير بالذكر أن عدة شركات سعودية مدرجة، أعلنت عن تلقيها إشعارا من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) بزيادة بعض أسعار اللقيم بدءاً من الأول من يناير لهذا العام.

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