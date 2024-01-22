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مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية
مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية
شركات

"الحكير" تعلن ترسية مشروع بقيمة 760 مليون ريال على "ألفا"

بتوفير خدمات الإعاشة في أحد المجمعات السكنية في نيوم

دبي - العربية.نت
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أعلنت مجموعة عبد المحسن "الحكير" السعودية، اليوم الاثنين، ترسية مشروع بقيمة تقديرية 760 مليون ريال على شركة "ألفا" المرافق للمقاولات.

وقالت عبد المحسن الحكير في بيان لـ"تداول"، السعودية، إن العقد يتعلق بتوفير خدمات الإعاشة في أحد المجمعات السكنية في نيوم.

و"ألفا" المرافق للمقاولات إحدى الشركات التابعة لمجموعة الفنار، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

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وأضافت المجموعة أنه من المتوقع أن ينعكس الأثر المالي لهذه الشراكة عليها، اعتبارا من الربع الأول من 2024 مما سيسهم في تعزيز اعمال المجموعة وتنويع مصادر دخلها ضمن مستهدفات خططها الاستراتيجية.

كانت "الحكير"أعلنت مؤخرا عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة نيوريست، وذلك من أجل تأسيس شركة في السعودية في المجالات المتخصصة لتموين شركات الطيران وخدمات التموين وخدمات إدارة المواقع والمرافق عن بعد وإدارة المرافق خدمات.

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