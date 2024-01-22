سوق السعودية
"الخريف" تؤسس شركة لتشغيل وصيانة محطات معالجة الصرف الصحي بالرياض
برأس مال 100 ألف ريال
وضع القراءة
100% حجم الخط
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
0:00
أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن الموافقة على تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ 21يناير2024م، مقرها مدينة الرياض باسم شركة (الحزمة السادسة للخدمات البيئية)، وذلك لغرض إدارة مشروع عقد التشغيل والصيانة طويل الأجل لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة الرياض (الحزمة السادسة محطات هيت والحائر).
وقالت الخريف في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن رأس مال الشركة الجديدة يبلغ 100 ألف ريال، مملوكة بالكامل لشركة الخريف لتقنية المياه والطاقة بنسبة (100%).
وذكرت أنه لا يوجد أطراف ذات علاقة، وأنها سوف تعلن لاحقاً عن أي أثر مالي أو أي تطورات أخرى بهذا الخصوص.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
"العقارية السعودية" تجدد اتفاقية تسهيلات مصرفية مع البنك الأول بقيمة 200 مليون رياللمدة 360 يوما شركات
-
شركة تابعة لـ"لدن للاستثمار" توقع عقد مشروع بـ 80.5 مليون رياللإنشاء برج مجمع دورات مياه بمنشأة الجمرات شركات
-
"إم آي إس": ترسية مشروع بـ71.9 مليون ريال مع مركز نظم الموارد الحكوميةتوقيع العقد في 22 مارس 2024 شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية