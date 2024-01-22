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الخريف لتقنية المياه والطاقة
شعار شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة
سوق السعودية

"الخريف" تؤسس شركة لتشغيل وصيانة محطات معالجة الصرف الصحي بالرياض

برأس مال 100 ألف ريال

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن الموافقة على تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ 21يناير2024م، مقرها مدينة الرياض باسم شركة (الحزمة السادسة للخدمات البيئية)، وذلك لغرض إدارة مشروع عقد التشغيل والصيانة طويل الأجل لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة الرياض (الحزمة السادسة محطات هيت والحائر).

وقالت الخريف في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن رأس مال الشركة الجديدة يبلغ 100 ألف ريال، مملوكة بالكامل لشركة الخريف لتقنية المياه والطاقة بنسبة (100%).

وذكرت أنه لا يوجد أطراف ذات علاقة، وأنها سوف تعلن لاحقاً عن أي أثر مالي أو أي تطورات أخرى بهذا الخصوص.

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